Nachholspiel gegen den TSV Weeze Der SV Rindern weiß nicht, wo er steht

„Ich werde mich gegen den TSV Weeze einmal überraschen lassen, wozu wir in der Lage sind und wie lange die Kraft bei einigen Spielern reicht“, sagt der Coach, der in den vergangenen Wochen in den Übungseinheiten mit seinen Akteuren bei Weitem nicht das Programm durchziehen konnte, das er sich vorgenommen hatte. „Vor allem in taktischer Hinsicht konnten wir nicht so viel arbeiten, weil immer wieder Spieler gefehlt haben.“ Dabei hätte durchaus Bedarf bestanden, sich auch mit fußballerischer Detailarbeit zu beschäftigen.