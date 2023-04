Fußball-Bezirksliga SV Rindern startet mit Sieg in die Wochen der Wahrheit

So erzielte Jonathan Herting-Lopez in der 89. Minute mit einem Traumtor aus 25 Metern noch den Aldekerker Ehrentreffer. „Das war wohl die gelungenste Aktion an diesem Abend“, sagte sein Trainer Marc Kersjes. Der Coach des FC Aldekerk sprach von einer hochverdienten Niederlage. „Unsere Leistung war nicht gut. Wir waren nicht aggressiv, hatten keine Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen. Durch die frühen Gegentore war es schwer für uns, ins Spiel zu kommen, geschweige denn das Ergebnis noch zu drehen“, so Kersjes.