Fußball-Bezirksliga SV Rindern setzt seine Erfolgsserie auch gegen den SV Sevelen fort

Der Fußball-Bezirksligist SV Rindern kann wohl so langsam einen Strich unter das Thema Klassenerhalt machen. Nach dem 3:0 (0:0)-Auswärtssieg beim SV Sevelen, der weiterhin in akuter Abstiegsgefahr schwebt, haben die Zebras bereits einen komfortablen Vorsprung von 16 Zählern auf die rote Zone. Den SV Sevelen, der in der Tabelle vom TSV Wachtendonk-Wankum überholt wurde, trennen zwei Punkte vom rettenden Ufer. Das hätte jedoch durchaus anders aussehen können, hätte Philipp Langer in der 35. Minute nicht einen Foulelfmeter verschossen. Der Rinderner Keeper Bjarne Janßen parierte den Strafstoß des Sevelener Top-Torjägers und sorgte so dafür, dass es ohne Tore in die Kabinen ging. Das kam Christian Roeskens ganz gelegen. Der Rinderner Trainer war nicht glücklich mit dem, was er in den ersten 45 Minuten gesehen hatte. „Die erste Halbzeit war zum Abgewöhnen. Wir hatten zu wenig Spannung im Spiel, haben uns zu viele Fehlpässe geleistet“, sagte Roeskens. Die größte Chance der Gäste im ersten Durchgang ließ Atilla Ercan ungenutzt, als er im Eins-gegen-Eins mit SVS-Torhüter Matthias Deckers den Ball vertändelte.