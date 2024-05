Fußball-Bezirksliga 5:0 für SV Rindern in gerade einmal 45 Minuten

Die Begegnung des SV Rindern gegen Schlusslicht und Absteiger SV Straelen II wurde am Freitagabend beim Stand von 5:0 für die Zebras in der Halbzeit abgebrochen, weil die Gäste nicht mehr die nötige Mindestanzahl an Feldspielern auf den Platz bringen konnten. Der SV Rindern, der sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga längst gesichert hat, bekommt somit die Punkte zugesprochen. Die Partie wird mit 5:0 für das Team von Christian Roeskens und Sascha Horsmann gewertet.