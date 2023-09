Fußball-Bezirksliga SV Rindern rückt nach dem Sieg gegen den Uedemer SV auf Platz zwei vor

In der ersten Halbzeit taten sich die Gäste aus Rindern schwer, auch weil der Gastgeber in der Defensive kompakt stand. Neuling Uedem wiederum spielte einige gute Konterchancen schlecht aus. In Halbzeit zwei waren die Zebras zu Beginn spielbestimmender, jedoch in ihren Aktionen nicht zwingend genug. In der 59. Minute konnten die Uedemer nach einem Standard zunächst klären, doch der Ball landete bei Leon Müller, der mit einem Schuss in den Winkel das 1:0 erzielte. Auch das 2:0 (81.) fiel nach einer Standardsituation. Tristan Zwartjes köpfte den Ball nach einem Freistoß in das Uedemer Tor. Eine Kontersituation nutzten die Gäste durch Lennart Plum (89.) nach Vorarbeit von Leon Müller zum 3:0-Endstand.