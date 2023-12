Fußball-Bezirksliga SV Rindern dreht am Ende auf

Lange hatte es so ausgesehen, als sollten sich beide Mannschaften mit einer Nullnummer anfreunden können. Die drei Rinderner Tore fielen allesamt in der Schlussphase einer über weite Strecken nicht sonderlich ansehnlichen Partie. Den Anfang machte Luca Polders, der schon vor einer Woche beim 4:0 gegen den Hamminkelner SV den Torreigen eingeläutet hatte. In der 80. Minute war der SV Haldern nach einer Ecke nicht auf der Höhe. Polders traf im Nachsetzen zur Führung des Gastgebers. „Da war der Bann dann gebrochen. Danach waren wir besser im Spiel und konnten nachlegen“, sagte Roeskens. Fünf Minuten später markierte Atilla Ercan nach einem sehenswerten Solo das 2:0. 20 Meter vor dem Tor ließ der 29-jährige Mittelfeldspieler mehrere Verteidiger stehen und krönte seine Einzelaktion mit einem Schlenzer ins lange Eck. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Mika Winkler bei einem Standard aus dem Getümmel zum 3:0-Endstand.