Fußball-Bezirksliga SV Rindern setzt weiter auf Trainerduo

Wenn der Klassenerhalt unter Dach und Fach ist, könnte der SV Rindern die personellen Planungen für die kommende Saison weiter vorantreiben. „Dann würden wir gerne den nächsten Schritt machen“, so Roeskens. Will heißen: Die beiden Trainer würden sich mit ihrem Team gerne in der Tabelle etwas weiter nach oben orientieren. Roeskens weiß, was nötig ist, um dieses Ziel in die Tat umzusetzen. „Wir sehen uns vor allem nach Verstärkungen für die Offensive um. Dort hakt es in dieser Saison, weil wir ohne einen klassischen Mittelstürmer spielen müssen.“