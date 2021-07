Fußball-Kreisliga B : Der SV Rindern II steckt sich ein ambitioniertes Ziel

Kleve Trainer Sascha Horsmann will mit seinem Team einen Platz unter den besten vier Mannschaften erreichen. Er sieht den Kader breiter und besser aufgestellt als in der vergangenen Saison.

Sascha Horsmann, Trainer des SV Rindern II, formuliert für die kommende Saison in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern ein ambitioniertes Ziel für sein Team. „Ich strebe mit der Mannschaft einen Platz zwischen Rang eins und vier an. Zumal unser Kader breiter und stärker aufgestellt ist als in der vergangenen Spielzeit“, sagt er. Da lag der SV Rindern II beim Abbruch nach acht Partien mit 13 Zählern auf Platz acht.