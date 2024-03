Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern Trainerduo macht beim SV Rindern II weiter

Der SV Rindern hat wie bei seinem ersten Team, das auf dem besten Weg ist, das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, auch die Trainerfrage bei der zweiten Mannschaft geklärt. Das gleichberechtigte Duo Stefan Schrey und Johannes Pitz hat dem Verein die Zusage gegeben, das Team, das in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern auf dem letzten Tabellenplatz steht, auch in der kommenden Saison zu trainieren. „Wir waren uns mit dem Vorstand schnell einig, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Wir werden auch bei einem Abstieg in die Kreisliga C an Bord bleiben“, sagt Stefan Schrey, der mit seinem Kompagnon im Sommer in die zweite Saison als Coach geht.