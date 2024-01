Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern SV Rindern II droht das nächste große Zitterspiel

Einer der Gründe dafür, dass wieder ordentlich um den Verbleib in der Liga gezittert werden muss, ist die schlechte Bilanz gegen die Konkurrenz im Abstiegskampf. In bislang sieben Duellen gab es vier Unentschieden und drei Niederlagen. Dafür sprangen aber Siege gegen die höher gehandelten Teams Concordia Goch (2:1), Alemannia Pfalzdorf II (2:1) und Siegfried Materborn II (2:0) heraus. „Man sieht an diesen Ergebnissen, dass wir Fußball spielen können. Aber gleich zu Saisonbeginn hatten wir Pech, als sich Innenverteidiger Tim Ingenhaag schwer verletzt hat. Diesen Ausfall konnten wir nicht kompensieren. Und weil der jungen Mannschaft die Erfahrung fehlt, haben wir in einigen Partien wichtige Punkte in den letzten Minuten verspielt“, sagt der 30-jährige Schrey.