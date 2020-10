Volleyball : SV Rindern II schraubt Ziele herunter

Kleve Der neue Trainer Sascha Horsmann peilt mit dem Fußball-B-Ligisten jetzt nur noch einen einstelligen Tabellenplatz an. Denn zum Start gab es lediglich einen Sieg und drei Niederlagen.

Im Herbst des vergangenen Jahres, als noch die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B lief, verließen etliche Spieler die zweite Mannschaft des SV Rindern und wechselten zum BV DJK Kellen. Das hatte unter anderem zur Folge, dass der SV Rindern II in der Meisterschaft zwei Partien absagen musste, weil es schlichtweg an Personal mangelte. Die Mannschaft stand dann im März, als die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, nur auf dem 13. Platz.