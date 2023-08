Fußball-Bezirksliga SV Rindern zeigt Comeback-Qualitäten gegen den TSV Wachtendonk-Wankum

Eine Woche nach dem spektakulären 3:3 beim SV Haldern hat der SV Rindern in der Fußball-Bezirksliga erneut seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Am Freitagabend hatte es in der Heimpartie gegen den Landesliga-Absteiger TSV Wachtendonk-Wankum lange so ausgesehen, als würden die Gäste ihre ersten drei Punkte in dieser Saison gewinnen. Doch zwei Tore des eingewechselten Kay Tassenaar (90., 90.+5) sicherten dem SV Rindern einen späten 3:2 (1:1)-Heimsieg, an den keiner mehr so recht geglaubt hatte.