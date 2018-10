SV Rindern Fußball-Bezirksliga

SV Rindern verpasst Sieg in Praest

Kleve Bezirksliga, Gruppe 5: RSV Praest - SV Rindern 1:1.

Vor der Partie mussten beide Trainer Umstellungen in ihrer Aufstellung vornehmen. So musste Rinderns Coach Joris Ernst auf Tobias Thurau und Bahri Kera verzichten, zudem stand Keeper Mareno Floris wieder im Tor, nachdem dort zuletzt Jendrik Ferdenhert auflief. Floris musste sich zunächst aber nicht auszeichnen, da seine Vorderleute das Kommando übernahmen und zu ersten Chancen kamen. Eine davon nutzte nach 20 Minuten Kosovar Demiri zur Führung: Nach Flanke von Kapitän Fabian Hildebrandt vollstreckte er per Volleyschuss zum 1:0. Im Anschluss verflachte die Partie ein wenig und es gab wenig Zählbares für beide Teams. Kurz vor dem Pausenpfiff „hatten wir dann die große Chance aufs 2:0“, kommentierte Ernst, der ansehen musste, wie Julian Medrow den Ball aus kurzer Distanz vorbeischoss.