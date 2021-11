Fußball-Bezirksliga : Vier Tore und ein Gruß an den Verband

Kleve Gastgeber SV Rindern festigt mit einem 4:0 seinen Platz in der Spitzengruppe, während Gegner Uedemer SV im Tabellenkeller bleibt. Nach der Partie äußert Rinderns Coach Christian Roeskens seinen Unmut.

Zum Spiel: In Halbzeit eins brachte Philipp Roosen, mit zehn Treffern Top-Torjäger der „Zebras“, die Gastgeber bereits nach 13 Minuten in Führung. In der 39. Minute schnürte der 21-Jährige dann einen Doppelpack. Mit einer komfortablen 2:0-Führung im Rücken ging der SV Rindern in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Platzherren ihren Vorsprung weiter ausbauten. Eric Müller traf nach 55 Minuten zum 3:0 – die Vorentscheidung. Das letzte Wort des Nachmittags hatte Marcel Reintjes, der spät auf 4:0 (90.) stellte.