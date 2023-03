Fußball-Kreispokal Ein schnelles Wiedersehen für den SV Rindern und Viktoria Goch

Für die Fußball-Bezirksligisten SV Rindern und Viktoria Goch gibt es ein schnelles Wiedersehen. Nur drei Tage, nachdem sich die Teams in der Meisterschaft mit 2:2 getrennt haben, stehen sie sich am Dienstag, 20 Uhr, in der dritten Runde des Kreispokals erneut an der Rinderner Wasserburgallee gegenüber. Wobei diesmal wohl nicht mit einer so intensiven Partie wie 75 Stunden zuvor, als Titelanwärter Viktoria Goch erst mit einem Treffer in der Nachspielzeit den Punktgewinn perfekt gemacht hatte, zu rechnen ist.