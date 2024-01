Testspiele der Fußball-Bezirksligisten SV Rindern hat in der Vorbereitung noch eine Menge Arbeit

Viktoria Goch, Titelanwärter in der Fußball-Bezirksliga, musste sich am Sonntag auf dem Kunstrasen im Hubert-Houben-Stadion mit einem 1:1 (1:0) im Testspiel gegen Borussia Veen begnügen. „Die Leistung war in Ordnung“, sagte der Gocher Trainer Daniel Beine nach der Partie gegen den Spitzenreiter in der Kreisliga A Moers.