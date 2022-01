Fußball : Der SV Rindern ist chancenlos

Rinderns Trainer Christian Roeskens konnte mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Fußball-Bezirksligist verliert 1:4 gegen den Gelderner A-Ligisten Grün-Weiß Vernum. Erfolgserlebnis für Uedemer SV: 2:1 gegen den A-Liga-Titelaspiranten Alemannia Pfalzdorf.

Von Christian Cadel und Volker Himmelberg

Die Sportfreunde Broekhuysen, aktuell Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, leisteten sich gegen den Moerser A-Ligisten Viktoria Alpen eine 2:4 (1:3)-Niederlage. Allerdings bot Spielertrainer Sebastian Clarke in erster Linie Spieler aus der zweiten Reihe auf, die in der Meisterschaft nur selten zum Einsatz kommen. Die von Marcel Blaschkowitz (früher unter anderen TSV Wachtendonk-Wankum und SV Straelen II) trainierten Gäste gingen bereits nach zwei Minuten durch Dan Tooten in Führung. Luca Grootens glich zunächst aus (28.), ehe auf der anderen Seite der Alpener Mittelfeldspieler Chris Bartsch für die 3:1-Pausenführung sorgte (30., 45.). Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Nils Speicher dann auf 4:1 (56.) für den A-Ligisten. Kurz vor dem Abpfiff betrieb Norman Kienapfel mit seinem Treffer immerhin noch etwas Ergebniskosmetik.

B-Ligist Viktoria Winnekendonk, der sich in der Gruppe 2 ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TSV Wachtendonk-Wankum II um die Meisterschaft liefert, unterstrich seine Ambitionen auf die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus mit einem verdienten 2:2 (2:1) beim benachbarten Bezirksligisten DJK Twisteden. Vor 50 Besuchern, die sich das Freundschafts-Derby nicht entgehen lassen wollten, legte der Außenseiter los wie die Feuerwehr. Nach Toren von Patric Liszewski und Mike Berns führte die Viktoria nach gerade einmal 18 Minuten mit 2:0. Auch der dritte Treffer der unterhaltsamen Partie ging auf das Winnekendonker Konto – Manfred Stammen traf in der 32. Minute ins eigene Netz. Mathis Opgenhoff glich kurz nach der Pause aus (53.) – anschließend hielten beide Abwehrreihen bis zum Schlusspfiff dicht.

Der Bezirksligist SV Walbeck setzte sich knapp mit 2:1 (0:0) im Heimspiel gegen den A-Ligisten TSF Bracht durch. Für den Gastgeber, der vor gut einer Woche sein erstes Vorbereitungsspiel gegen Grün-Weiß Vernum klar mit 0:3 verloren hatte, war es damit der erste Testspiel-Sieg 2022. In der ersten Halbzeit musste kein Keeper hinter sich greifen. Erst nach der Pause fielen Tore. Den Anfang machte der SV Walbeck durch den Treffer von Marcel Giesen (67.). Auf 2:0 erhöhte Roy Rothoff (74.). Kurz vor Schluss kamen die Gäste noch einmal durch Dennis Pickolin (88.) geran.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem gastgebenden FC Aldekerk, der in der Gruppe 5 auf dem siebten Platz überwintert, mit der klassengleichen DJK Fortuna Dilkrath setzte sich der FCA mit 2:0 (0:0) durch. Die Aldekerker, die ihr erstes Testspiel in diesem Jahr absolvierten, gingen durch Stefan Herrschaft (51.) in Führung. In der Schlussphase der Partie legte Carlos Hurtado Martinez (81.) den Treffer zum 2:0 nach.

Einen Erfolg erzielte der abstiegsbedrohte Bezirksligist Uedemer SV im Heimspiel gegen den A-Ligisten Alemannia Pfalzdorf. Der Gastgeber setzte sich mit 2:1 (0:0) durch. Auch in dieser Partie dauerte es bis zur zweiten Hälfte, ehe das erste Tor fiel. Henry van den Heuvel (52.) brachte die Uedemer mit 1:0 in Führung. Davon offenbar angespornt, machte der USV weiter Tempo und kam schon eine Minute später zum nächsten Treffer. Kai Jaschek hatte auf 2:0 erhöht. Die Pfalzdorfer, die sich als Tabellenführer der A-Liga-Gruppe 1 berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen dürfen, erzielten in der 82. Minute den Anschlusstreffer durch Tom Strodt. Dabei blieb es dann aber auch.