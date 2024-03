Fußball-Bezirksliga SV Rindern macht nächsten Schritt zum Klassenerhalt

Auf der anderen Seite bewiesen die Rinderner Trainer Christian Roeskens und Sascha Horsmann ein glückliches Händchen bei den Einwechslungen. Als die Partie auf die Zielgerade einbog und alles auf ein torloses Remis hindeutete, gingen die Zebras durch eine Koproduktion zweier Joker in Führung. In der 75. Minute schlug Alexander Tissen eine scharfe Flanke in den Uedemer Strafraum, die Julian Diedenhofen mit vollem Körpereinsatz zum 1:0 über die Linie bugsierte.