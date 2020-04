Jahreshauptversammlung : Steffen Mies bleibt Vorsitzender des SV Rheinwacht Erfgen

Erfgen Weitere Vorstandsmitglieder des Vereins werden einstimmig wiedergewählt.

Kassenwart Nikolas Beeker berichtete mit, dass der Verein finanziell auf sehr gesunden Füßen steht. Kassenprüfer Bernd Nissing bescheinigte Beeker eine sorgfältige Kassenführung. Der Verein ist in vier wirtschaftliche Bereiche aufgegliedert, was sehr eindeutig geschehen ist. Nissing bat die Versammlung dem Kassenführer die Entlastung zu erteilen, die einstimmig erfolgte. Danach folgten die Berichte der Obleute der jeweiligen Jugend- und Seniorenmannschaften. Trainer Norman Lousée, der liga-unabhängig den Vertrag für sein Amt beim Fußball-B-Ligisten verlängert hatte, sprach von einem „Seuchenjahr“ aufgrund der vielen Verletzungen in dieser Saison. Steffen Michels wird Thomas Carstensen als Coach der zweiten Mannschaft zur neuen Spielzeit ablösen.