Fußball : SV Nütterden will weiter überraschen

Kranenburg Nach Platz sechs im ersten Jahr in der Kreisliga A ist nun die Aufstiegsrunde das Ziel der Mannschaft von Trainer Joachim Böhmer. Der Coach kann dabei auf ein eingespieltes Team setzen.

Der SV Nütterden bot in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga A eine starke Leistung. Als bester Aufsteiger belegte die Mannschaft von Trainer Joachim Böhmer den sechsten Platz. „Wir waren das Überraschungs-Team der Liga. Wir hatten nur das Ziel Klassenerhalt ausgegeben und lagen deutlich über den Erwartungen“, sagt Böhmer.

Der Coach geht nun zuversichtlich in seine siebte Spielzeit beim SV Nütterden. Und er gibt auch ein klares Saisonziel vor. „Wir wollen natürlich in die Aufstiegsrunde. Ich denke schon, dass wir ein gefestigtes und gut eingespieltes Team haben. Deshalb ist dieses Ziel absolut realistisch. Hinter den Favoriten aus Kevelaer und Pfalzdorf sollte Platz drei in der Gruppenphase drin sein.“ Personelle Veränderungen gab es in Nütterden kaum. Sportlich am schwersten dürfte der Abgang von Marcel Reintjes zum SV Rindern wiegen. Immerhin traf der Mittelfeldakteur bei 15 Einsätzen in der vergangenen Spielzeit zwölf Mal.