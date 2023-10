Fußball-Kreisliga A SV Nütterden ärgert den Spitzenreiter Alemannia Pfalzdorf

Bis zum Seitenwechsel war die Partie nun offener, Großchancen blieben jedoch aus. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit gaben beide Mannschaften Vollgas auf dem Platz. Zunächst drückte der Gast, doch zwei Eckstöße in Folge blieben ohne Ergebnis. Auf der anderen Seite scheiterte der eingewechselte Daniel Fuchs erst an Pfalzdorfs Keeper Niklas Weeren, dann an der Latte. In der 53. Minute schloss dann Nütterdens Lukas Müller eine sehenswerte Kombination über die linke Seite zum 2:1-Führungstreffer ab. Fast aus dem Nichts heraus gelang Tom Voss in der 61. Minute der Ausgleichstreffer nach einem Eckball.