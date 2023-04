Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A SV Nütterden sorgt für Begeisterung

„Ich bin derzeit unheimlich Stolz auf die Mannschaft. Wie sie die personellen Rückschläge in den vergangenen Wochen immer wieder weggesteckt hat, ist wirklich bewundernswert“, sagte der Trainer, nachdem seine Jungs den siebten Sieg in der Rückrunde perfekt gemacht hatten. Gegen den Aufsteiger aus Bedburg-Hau, der jetzt schon sieben Spiele in Folge sieglos ist, ging der Gastgeber schnell in Führung. Lukas Müller (8.) und Niklas Beem (16.) sorgten für das frühe 2:0. „Da haben wir unseren Gegner mit individuellen Fehler eingeladen“, ärgerte sich SGE-Trainer Bernard Alijaj über die Gegentore. Denn die SGE war bis dato in einer von beiden Teams offensiv gestalteten Partie gut im Spiel gewesen. Und bewies auch Moral. Stefan Klümpen sorgte mit einem Doppelpack (24., 36.) für den Ausgleich – mit dem 2:2 ging es auch in die Pause.