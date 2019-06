Fußball : Nütterden freut sich auf die A-Liga

Da war die Freude groß: Der SV Nütterden wurde Meister. Foto: Verein

Kranenburg-Nütterden Am Ende eines seit Jahren wieder spannenden Titelrennens wird der SV Nütterden unter der Regie von Coach Joachim Böhmer mit einem Punkt Vorsprung Meister der Kreisliga B, Gruppe 1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys

Was war das für ein enger Meisterschaftskampf, den der SV Nütterden knapp gegen den Lokalrivalen TuS Kranenburg für sich entschied. Mit insgesamt 62 Zählern, bei 20 Siegen, vier Niederlagen, zwei Unentschieden und einem Torverhältnis von 108:23 konnte sich die Spielzeit sehen lassen. Außerdem stellte der SVN mit Eric Müller (28 Tore) sowie Jan Johannes (24 Tore) die besten Torjäger der Liga. Architekten dieses Meisterstückes sind das Trainergespann Joachim Böhmer und Stephan Ruffen, die seit der Saison 2014/15 in Nütterden tätig sind. Gleich in ihrer ersten Spielzeit gelang der Aufstieg in die A-Liga, aus der man aber nach einem einjährigen Gastspiel wieder abstieg.

Nun lässt Böhmer die Meisterschaftssaison Revue passieren: „In den letzten zwei Jahren wurde die Mannschaft aus der A-Jugend und dem oder anderen Neuzugang sehr verjüngt, sodass wir heute fast von einer U 23-Truppe reden können, die durch einige erfahrene Spieler ergänzt wurde. Nach dem jeweils verpassten Wiederaufstieg wurde vor dieser Saison das Ziel ausgegeben, oben mitzuspielen, um den Druck von dem jungen Team zu nehmen. Die Vorbereitung verlief vielsprechend, und der Saisonstart gelang mit zwei Siegen. Am 12. Spieltag gab es die erste Niederlage in Keeken, trotzdem wurde die Herbstmeisterschaft gefeiert. Der Rückrundenstart wurde mit drei Pleiten in vier Partien in den Sand gesetzt, was die Tabellenführung kostete. Grund waren verletzungsbedingte Ausfälle wichtiger Spieler sowie die nicht richtige Einstellung zum Gegner. TuS Kranenburg zog an uns vorbei, hatte fünf Punkte Vorsprung. Doch wir machten in den letzten sechs gewonnenen Spielen unsere Hausaufgaben, während unser Lokalrivale mit drei Remis Nerven zeigte. So konnten wir den Titelgewinn feiern. Die junge Elf hat gelernt und sich sehr gut entwickelt, was aber auch nur über eine gute Harmonie und mannschaftliche Geschlossenheit geht. Wir haben aus vielen jungen Akteuren eine Mannschaft geformt, in der ein oder andere Spieler sich zunächst auf einer für ihn ungewohnten Position wieder finden musste, was das dann super gelang“.

Info Der SVN-Meister auf einen Blick Meisterkader Folgende Spieler gehören zum Meisterkader: Ziya Akzey, Shadi Alkadri, Tobias Arntz, Albert Berisha, Alexander Böhmer, Cedric Dinnessen, Mirko Dunkerbeck, Ercan Erkis, Daniel Giltjes, Kenan Hasic, Frederik Janssen, Jan Johannes, Gerd Koenen, Roman Lamers, Sebastian Lestang, Marvin Lousée, Carsten Mattheis, Eric Müller, Marcel Reintjes, Sedat Sacan, Stefan Schrey, Till Swertz, Martin Thyssen, Daniel Vervoorst, Jan Heymen, Dennis Mokdad und Jan Patrick Schmitz. Unterstützt wurde das Team bei Bedarf auch immer von Spielern der 2. Mannschaft.

Zum Team hinter dem Erfolgsteam gehören neben Böhmer und Ruffen Torwarttrainer Frank Sauret, Betreuer Paul Rubrech und an der Fupa-Cam Hendrik Venjakob. Ein kleiner Steckbrief der Akteure: Böhmer ist 57 Jahre alt, in der Geschäftsleitung bei Derbystar, seit 20 Jahren als Trainer auch im Jugendbereich erfolgreich tätig und wurde insgesamt fünfmal Meister. Stephan Ruffen, 51 Jahre alt, Sparkassengestellter, spielte als Abwehrspieler bei Viktoria Goch, SV Straelen und TuS Xanten höherklassig und steht seit sechs Jahren an der Seite von Böhmer. Frank Sauret, 56 Jahre alt, ist seit Saisonbeginn Torwarttrainer und war selbst jahrelang als Torhüter in Warbeyen, Kranenburg und Donsbrüggen aktiv. Paul Rubrech ist 59 Jahre alt und hat als Betreuer sämtliche Höhen und Tiefen der Mannschaft mitgemacht.

Besonders hervorzuheben ist auch die schöne Platzanlage am Haferkamp. Für die Pflege der Anlage zeichnet sich ein Platzarbeiterteam, bestehend aus zurzeit 16 Rentnern, verantwortlich, die von März bis November jeden Dienstag die nötigen Pflegearbeiten durchführen. „Das ist, glaube ich, einmalig im Kreis. Die Anlage sieht immer top gepflegt aus“, lobt Joachim Böhmer diese Truppe. Gleichzeitig freut sich Böhmer über die treuen Fans, die die Mannschaft in ihren Fan-Shirts immer anfeuern. Viele der Fans sind Eltern der Spieler, die sich die Partien ihrer Jungs anschauen.