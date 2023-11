Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Die Offensive ist das Sorgenkind des SV Nütterden

„Natürlich geht unser Blick in der Tabelle derzeit nach unten“, sagt Böhmer, der bereits in der zehnten Spielzeit in Folge beim SV Nütterden an der Linie steht. Dass dies im Vorfeld der Saison so nicht erwartet worden war, ist unbestritten. Das Team hatte einen einstelligen Tabellenplatz angepeilt. Natürlich ist das immer noch möglich. Dennoch ist der erfahrene Coach Realist.