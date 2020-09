Fußball : A-Liga: Donsbrüggen im Derby ohne Chance

Kreis Kleve Die Mannschaft von Übungsleiter Maik Kozak unterliegt dem SV Nütterden zum Saisonstart mit 0:2. SV Grieth und TuS Kranenburg trennen sich im Duell der Aufsteiger mit 0:0.

In der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern kam es direkt am ersten Spieltag zum Bundestrassen-9-Derby zwischen dem SV Donsbrüggen und dem SV Nütterden. Rund 200 Zuschauer verfolgten den Saisonauftakt am Donsbrügger Nössling. Allerdings waren die Gastgeber mit dem Gegner aus Nütterden überfordert, der einen 2:0 (2:0)-Sieg feierte. Nach 16 Minuten brachte Eric Müller den SV Nütterden in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel stellte Lukas Müller (36.) den Endstand her. „In einem doch ruppigen Derby haben wir nach souveräner ersten Halbzeit im zweiten Durchgang spielerisch etwas nachgelassen. Dennoch war der Sieg hochverdient“, sagte Nütterden Trainer Joachim Böhmer. Sein Gegenüber Meik Kozak stellte fest: „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht.“