Fußball : Nordwacht hat fast 700 Mitglieder

Kleve-Keeken Jahreshauptversammlung des SV Nordwacht Keeken 1928 e. V.

(RP) Zur Jahreshauptversammlung des Sportvereins Nordwacht Keeken 1928 e. V. konnten 36 Mitglieder im Vereinshaus in Keeken begrüßt werden. Der 1. Vorsitzende Volker Hückelkamp ließ das vergangene Jahr mit dem Höhepunkt des 90-jährigen Vereinsjubiläum Revue passieren. Auch blickte er auf den „Tag der Ehre“ zurück. Bei dieser Veranstaltung wurden die Ehrenamtler des Vereins in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Kleve geehrt.

Mit der Politik habe man über den Sportstättenbedarfsplan diskutiert. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, wie sich der Verein erfolgreich in der Zukunft positionieren könne. Sehr erfreulich sei die Tatsache, dass beide Trainer der Seniorenmannschaften auch in der kommenden Saison weitermachen würden.