Die Höhepunkte im Kreis Kleve Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

1. FC Kleve III - Viktoria Goch II (Sonntag, 13.30 Uhr). Während die Abstiegsfrage in der Gruppe eins der Kreisliga B erst in den letzten drei Partien endgültig entschieden wird, könnte schon am Sonntag die Meisterfrage geklärt werden. Spitzenreiter Viktoria Goch II (68) hat acht Punkte Vorsprung auf den Zweiten TuS Kranenburg (60), der beim Dritten Alemannia Pfalzdorf II vor einer schweren Aufgabe steht, und kann nun mit einem Sieg in Kleve den langersehnten Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen. Nach zwei gescheiterten Anläufen in den vergangenen Spielzeiten hätte das Team von Trainer Ernes Tiganj das Ziel, die Meisterschaft, erreicht. Die Gocher Torfabrik (127 Treffer) wird sicher alles daransetzen, am Sonntagnachmittag das i-Tüpfelchen auf eine sehr erfolgreiche Saison zu setzen.