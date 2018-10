Fußball : Van Radeckes Treffer reicht Bullen nicht

Edin Husic (Vorne rechts) und Marcel Schütze (links) lieferten sich gestern einen heißen Kampf mit Rellinghausen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter - ESC Rellinghausen 1:1 (1:1). Zum fünften Mal in Serie Unentschieden.

Georg, Mewes, Trainer von SV Hönnepel/Niedermörmter, tippte am Donnerstag spaßeshalber auf ein Unentschieden seiner Bullen gegen den ESC Rellingausen, was auch nicht unbegründet war. Vier Partien in Folge mussten sich die Gelb-Schwarzen mit einem Punkt zufrieden geben und auch gestern war es nicht anders, als die SV die Führung erneut nicht über die Runden bringen konnte. Doch der 69-Jährige war mit der Leistung seiner Elf zufrieden: „Der Gegner war ja keine „Gurkentruppe“. In der ersten Halbzeit war es ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel waren wir dann klar besser und bekommen wieder eine Elfmeterentscheidung gegen uns, über die man sich nur wundern kann.“

In den ersten 45 Minuten tat sich nicht viel. Das Spiel war größtenteils vom Kampf geprägt, was alleine fünf Gelbe Karten im ersten Durchgang beweisen. Der Großteil spielte sich im Mittelfeld ab, große Offensivaktionen bekamen die Zuschauer nicht zu sehen. Nur in der 28. Minute erschien Murat Kara mal gefährlich im Rellinghausener Strafraum, doch sein Schuss in Höhe des Elfmeterpunktes konnte noch geblockt werden. „Vor der Pause war es sehr giftig, viele Fouls und Nickligkeiten ohne wirklich nennenswerte Highlights“, erzählte Hönnepels Coach Mewes. Bitter für Hö./Nie. war die frühe verletzungsbediegte Auswechslung von Pierre Wetzels (10.), der sich in einem Zweikampf einen Bänderriss zugezogen hatte.

Info So spielte Hö.-Nie. gegen Rellinghausen SV Hö./Nie.: Königs – Weiß, Braun, Tenbruck (51. van Radecke), Schütze – Buttgereit (61. Bilali), Wetzels (45. Celik), Husic – Plum, Kara – Kimbakidila. Tore: 1:0 van Radecke (72.), 1:1 Schüring (75.) Zuschauer: 130