SV Hönnepel-Niedermörmter

Fußball : Bullen wollen endlich dreifach punkten

Hö.-Nie.-Stürmer Prince Kimbakidila (Bildmitte) und seine Teamkollegen hoffen endlich wieder auf einen Sieg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hö.-Nie. – ESC Rellinghausen (So., 15 Uhr). Jonas Vengels kehrt in den Kader zurück.

Auch gestern Nachmittag konnte man Hönnepels Trainer Georg Mewes noch die Enttäuschung des bitteren Ausgangs der Partie vom vergangenen Wochenende anmerken. Das 2:2-Unentschieden beim Duisburger SV passte dem 69-Jährigen so gar nicht in den Kragen. „Da bin ich ehrlich gesagt immer noch sauer drüber, über die Mannschaft und über die Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichters“, sagt Mewes, „doch es nützt ja alles nichts, wir müssen den Blick nach vorne richten und das am besten Woche für Woche.“

Der kommende Gegner ESC Rellinghausen liegt momentan einen Punkt hinter den Bullen. Da gilt es für die Gelb-Schwarzen, den Punkteabstand zu halten, am besten aber weiter auszubauen. Das hofft auch Mewes: „Wenn ich wetten müsste, dann würde ich auf ein Remis tippen. Aber ich finde, viermal hintereinander reicht auch langsam. Wir wollen das fehlende Quäntchen Glück der letzten Wochen jetzt endlich hinter uns lassen und uns für die zuletzt gezeigten guten Leistungen belohnen.“ Zuletzt zog sich das Pech für Hönnepel wie ein roter Faden durch die Saison, wie Mewes bereits am letzten Sonntag betonte: „Wir spielen wieder 2:2, obwohl wir auch in den drei Spielen davor als Sieger den Platz hätten verlassen müssen.“

Gegen Rellinghausen will der SV jetzt den Schalter umlegen und endlich wieder dreifach punkten. „Ich glaube, das ist reine Kopfsache bei meinen Spielern. Wenn wir einmal wieder einen Erfolg eingefahren haben, dann geht es auch wieder in eine andere Richtung. Aber um das zu schaffen, muss die gesamte Mannschaft am Sonntag den Schalter umlegen und über 90 Minuten ihre Leistung abrufen. Wenn der Knoten endlich geplatzt ist, dann können wir auch wieder nach vorne schauen.“ Personell sieht es bei den Bullen weiterhin nicht so gut aus, einzig Jonas Vengels wird heute wieder in den Kader zurückkehren und steht auf dem Acker zur Verfügung. „Über jede Personalie, die mir wieder zur Verfügung steht, freue ich mich, weil ich sonst einfach keine Möglichkeiten habe, mal etwas auszuprobieren und Veränderungen in der Startelf vorzunehmen. Gerade in der Defensive bleiben mir die Alternativen aus, da muss ich wieder improvisieren.“

Rellinghausen landete in der Vorwoche einen Achtungserfolg und besiegte den Tabellenvierten SV Sonsbeck mit 2:1. Es wird also auch in dieser Begegnung nicht einfach für Hönnepel, die Oberhand zu behalten.