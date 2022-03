Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter will weiter Boden gutmachen

Kalkar Der Landesligist trifft am Sonntag vor heimischem Publikum auf den VfR Krefeld-Fischeln. Zwei Spieler des Gastgebers fallen definitiv aus.

Doch auch die SV Hö.-Nie. hat zuletzt unter Beweis gestellt, an Selbstbewusstsein gewonnen zu haben. So scheint das Ziel Klassenerhalt wieder deutlich realistischer als noch vor dem Jahreswechsel, als das Team bisweilen erschreckende Leistungen zeigte. „Wir haben mit dem Sieg einen ersten Schritt auf dem richtigen Weg gemacht. Nun müssen wir läuferisch und kämpferisch daran anknüpfen, die absolute Siegesmentalität zeigen.“

Vor zwei Wochen musste die Heimpartie gegen Fichte Lintfort aufgrund der miserablen Platzverhältnisse in Kalkar abgesagt werden. Nicht zum ersten Mal sorgte die Infrastruktur für Kopfschmerzen beim Landesliga-Klub. Nun ist der Rasen aber in einem deutlich besseren Zustand, so Geist. „Es hat nicht geregnet, wir können spielen“, sagt der Coach, auf dessen Team in den nächsten Tagen drei Heimspiele in Serie warten: gegen den VfR Krefeld-Fischeln, Fichte Lintfort und den SV Sonsbeck.