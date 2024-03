Fußball SV Hönnepel-Niedermörmter ist auch im Kellerduell der Außenseiter

Aufgehellt werden sollte die Tristesse im Kreispokal. In der vierten Runde auf Kreisebene am Mittwoch hieß der Gegner Siegfried Materborn. Doch auch daraus wurde nichts. Mit 1:2 nach Verlängerung schied der Landesligist aus. Allerdings gab es zumindest einen Torerfolg zu feiern. Wito Wojciechowski hatte gegen den A-Ligisten zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Aber mehr ging auch nicht für das Team von Trainer Marcel Zalewski, der am Sonntag um 15 Uhr mit der SV Hö.-Nie. schon wieder ran muss.