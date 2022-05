Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter will für einen guten Saisonabschluss sorgen

Kalkar Der Landesligist hat den Klassenerhalt bereits sicher. Dennoch möchte die Mannschaft auch im Spiel beim SV Scherpenberg als Gewinner vom Platz gehen.

Bei der SV Hönnepel-Niedermörmter ist alles klar. Der Fußball-Landesligist hat den anvisierten Klassenerhalt bereits vor anderthalb Wochen klargemacht. Zudem wüssten auch bereits alle Spieler, wo sie in der neuen Saison unter Vertrag stehen, so Coach Thomas Geist. Daher muss sich auch kein Akteur mehr in den Fokus anderer Klubs spielen. „Nun möchten wir alle noch einmal einen guten Saisonabschluss finden. Es ist natürlich etwas schwieriger, die Motivation hochzuhalten. Allerdings trainieren wir ganz gut, auch die Besetzung ist nicht schlecht. Von fehlender Motivation kann man also auf keinen Fall sprechen. Nur ist die erste Anspannung nach dem Erreichen des Ziels natürlich weg. Daher müssen wir uns neue Ziele setzen“, sagt der Trainer. In der vergangenen Woche hatte die SV Hö.-Nie. allerdings mit 0:2 gegen den PSV Wesel verloren. Geist hat auch bereits seine Zusage für die nächste Saison gegeben, er will den Kalkarer Verein langfristig weiterentwickeln.