Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter: Marcel Zalewski warnt vor zu viel Euphorie

Kalkar · Nach dem ersten Saisonsieg am vorigen Sonntag tritt das Schlusslicht am Freitag beim 1. FC Lintfort an. Der Coach fordert, dass seine Spieler die Aufgabe realistisch angehen.

07.12.2023 , 14:08 Uhr

Trainer Marcel Zalewski würde sich schon über einen Punkt freuen. Foto: Norbert Prümen

Von Hans Sterbenk