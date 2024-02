Fußball-Landesliga Schlusslicht SV Hö.-Nie. setzt auf die Mannschaftsbus-Taktik

Das weiß auch Marcel Zalewski, der Trainer des Abstiegskandidaten. Wie schon in der Begegnung gegen den ESC Rellinghausen, die in der Vorwoche mit 0:4 verloren ging, wird der Coach mit der neuformierten Mannschaft auf eine verstärkte Defensive setzen. In Speldorf wird vor Schlussmann Filip Curcic eine vielbeinige Abwehr agieren - lediglich Wito Wojciechowski soll als Offensivkraft für Nadelstiche sorgen. Da ist es gut zu wissen, dass in naher Zukunft ein weiterer Angreifer wieder zur Verfügung stehen wird: Nach seinem langen krankheitsbedingten Ausfall nahm in dieser Woche Dustin Eichholz wieder an den Übungseinheiten teil. Weiter zuschauen muss auf jeden Fall noch Abwehrchef Lukas Nowicki, der aufgrund seines Kreuzbandrisses passen muss. „Vielleicht kann er im März wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Wir lassen ihm aber alle Zeit der Welt“, sagt Zalewski.