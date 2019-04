Fußball : Kein Lohn für Leidenschaft

Vorlagengeber Elidon Bilali (l.) schließt sich seinen jubelnden Teamkameraden nach dem 1:0-Führungstreffer an. Bestand hatte der Vorsprung gegen Tabellenführer FC Kray jedoch nicht. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kalkar-Niedermörmter Fußball-Landesliga, Gruppe 2: Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter – FC Kray 2:3 (2:1).

Wer am Ostermontag eine einseitige Partie des Tabellenführers FC Kray gegen die abstiegsbedrohte Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter erwartete, täuschte sich. Die Schwarz-Gelben machten von Beginn an klar, dass sie gegen Kray mitspielen wollen, und mussten sich erst mit dem Abpfiff geschlagen geben. Hö.-Nie. ging mutig ans Werk und erzielte früh die Führung: Peter Mayr (10.) schoss nach Solo von Elidon Bilali über links zum 1:0 ein. Kray antwortete mit einem satten Kopfball, den Ribene Nguanguata auf der Linie des Hö.-Nie.-Tores abwehrte. Eine Minute später bekamen die Krayer dann einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Prince Kimbakidila seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Fatmir Ferati (15.) trat an und verwandelte den Strafstoß zum 1:1.

Es ging hin und her an der Düffelsmühle, von Dominanz des Tabellenführers keine Spur. In der 26. Minute markierten die Hausherren erneut die Führung: Wieder ging‘s über links, diesmal startete Nils Hermsen durch und servierte den Ball dem im Zentrum lauernden Can Yilmaz, der FC-Keeper Marius Delker überwand. Kray erhöhte daraufhin die Offensivbemühungen, kam aber bis zur Pause nicht mehr zum Ausgleich. Chancenplus im ersten Durchgang: Schwarz-Gelb.

Info So spielte der SV Hö.-Nie. gegen den FC Kray SV Hö.-Nie.: Seitz – Nguanguata, Schütze, Braun, Hermsen, Mayr (71. Erzi), Tenbruck (60. Plum), Husic, Kimbakidila, Bilali, Yilmaz Tore: 1:0 Peter Mayr (10.), 1:1 Fatmir Ferati (Elfmeter, 15.), 2:1 Can Yilmaz (26.), 2:2 Fatmir Ferati (Elfmeter, 60.), 2:3 Fatmir Ferati (68.)

Auch den zweiten Durchgang eröffneten die Hausherren mit guten Gelegenheiten: Hermsen (52.) scheiterte aus kurzer Distanz am FC-Keeper, ebenso wie Edin Husic (58.) mit einem Kopfball und Kimbakidila (59.) mit einem Schuss. In der 60. flog der Ball dann in den Hö.-Nie.-Strafraum, Nguanguata stoppte den Ball und Schiedsrichter Fasihullah Habibi entschied auf Handspiel. Wieder trat mit Ferati (60.) der Toptorjäger der Liga an, wieder traf er. Kray blieb gefährlich – in der 64. musste SV-Keeper Patrick Seitz einen satten Schuss der Gäste mit einem starken Reflex gegen die Latte lenken.