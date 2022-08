Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter verpatzt Generalprobe

Elidon Bilali (rechts) von der SV Hönnepel-Niedermörmter sah beim 0:3 in Mintard die Rote Karte. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist verliert den letzten Test und einen Akteur. Die SGE Bedburg-Hau überzeugt dagegen trotz einer Niederlage.

Die SGE Bedburg-Hau hat in ihrem letzten Testspiel vor dem Saisonstart in der Fußball-Landesliga zwar eine 2:3 (1:2)-Niederlage beim SC Mennrath kassiert. Trotzdem war es für die Verantwortlichen eine gelungene Generalprobe für die Auftakt-Partie am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Genc Osman Duisburg. „Die Mannschaft hat gegen einen Gegner, der ebenfalls in der Landesliga spielt, eine gute Leistung gezeigt und in taktischer Hinsicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Dilek Özden, Sportlicher Leiter der SGE.

Einziges Manko war, dass der Gast seine Chancen nicht konsequent nutzte und zudem etwas Pech im Abschluss hatte. Marvin Kresimon (1:2, 45.) und Oussama Toumzine (2:3, 79.) erzielten die Treffer der SGE, die einige Akteure erkrankt oder verletzt ersetzen müsste. Größtes Sorgenkind ist dabei Angreifer Falko Kersten, der sich erneut eine Fußverletzung zugezogen hat. Die genaue Diagnose steht noch aus.

Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum befindet sich vor seinen ersten Pflichtspielen in guter Form. Die Mannschaft gewann am Samstag vor eigenem Publikum den Test gegen den TuSEM Essen, der in einer anderen Landesliga-Gruppe spielt, mit 4:1 (3:1). Nach einem Eigentor des Gegners zum 1:0 (4.) markierten Tobias Böhm (20.), Nicolas Dennesen (20.) und Malik Bongers (80.) die weiteren Treffer des TSV, der am morgigen Dienstag, 20 Uhr, in der ersten Runde des Niederrheinpokals den Oberligisten SC St. Tönis empfängt. „Ich bin sehr zufrieden. Das war eine gelungene Generalprobe“, sagte Spielertrainer Markus Müller. In der ersten Meisterschaftspartie erwartet sein Team am kommenden Samstag, 16 Uhr, den TuS Fichte Lintfort.

Landesliga-Neuling SF Broekhuysen bewies am Sonntag beim 5:3 (4:0)-Heimsieg im Test gegen den ASV Süchteln, dass er, so Spielertrainer Sebastian Clarke, „auf dem richtigen Weg“ ist. „Die erste Halbzeit war nahezu perfekt. Ansonsten würde man gegen einen Landesligisten nach 45 Minuten auch nicht so deutlich führen. Wir haben uns in den vergangenen 14 Tagen kontinuierlich gesteigert. Jetzt freuen wir uns auf die ersten Pflichtspiele“, sagte er. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, treten die Sportfreunde im Nieder­rheinpokal beim Bezirksligisten FC Kosova Düsseldorf an. Am Sonntag. 15 Uhr, folgt das Landesliga-Comeback mit der Heimpartie gegen den Mülheimer FC. Max Brusius (11.), Jan Teegelbeckers (16., Elfmeter), Sven van Bühren (20.), Stan Hesen (32.) und Leon Peun (85.) schossen die Tore des Gastgebers.