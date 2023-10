Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter kassiert eine 0:1-Niederlage in Unterzahl

Vor allem nach der Pause häuften sich die Gelegenheiten für den PSV Wesel. So hatte Sanders bei zwei Kopfbällen nach Eckstössen Pech (54.). Entschieden wurde die Begegnung in der 66. Minute, als Max Mahn nach einer Sanders-Flanke per Kopfball in das bis dahin gute gehütete Tor von Benedikt Schmitz traf. Für den jungen Weseler Angreifer war es bereits der 17. Saisontreffer.