Fußball : Hö.-Nie. scheitert an Chancenverwertung

Can Yilmaz (links) von SV Hönnepel-Niedermörmter glich im ersten Durchgang gegen Fichte Lintfort aus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: TuS Fichte Lintfort – SV Hönnepel-Niedermörmter 2:1 (2:1).

Von Jens Helmus

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter ist am Sonntag ohne Punkte aus Kamp-Lintfort zurückgekehrt. Mit 1:2 unterlagen die Schwarz-Gelben gegen TuS Fichte Lintfort und geraten im Kampf um den Klassenerhalt nun zunehmend unter Zugzwang.

Hö.-Nie. ging im Vergleich zur letzten Woche mit einigen Veränderungen in die Partie: So stand Patrick Seitz, der erst in dieser Woche zum Kader der Schwarz-Gelben hinzugestoßen ist, diesmal im Tor – und Can Yilmaz, der in den vergangenen Wochen zwischen den Pfosten gestanden hatte, konnte somit wieder im Sturm ran. Auf Kapitän Edin Husic mussten die Gäste im Mittelfeld verzichten, dafür hatten sie mit Yilmaz, der diesmal mit Luca Plum zusammen angriff, vorne zusätzliche Offensivkraft.

Info So spielte Hö.-Nie in Lintfort SV Hö.-Nie.: Seitz – Nguanguata, Schütze, Braun (77. Erzi), Hitzek, Tenbruck, Mayr (62. Bilali), Kimbakidila, Hermsen, Plum, Yilmaz Tore: 1:0 Udo da Silva Grasbeunder (29.), 1:1 Can Yilmaz (31.), 2:1 Udo da Silva Grasbeunder (42.) Schiedsrichter: Güray Ramazan Can Zuschauer: 200

Die Partie jedoch begann chancenarm – erst Mitte der ersten Halbzeit kam es auf dem Kunstrasen der Lintforter zu ernsthaften Gelegenheiten. In der 24. Minute köpfte Yilmaz nach langem Freistoß von Sascha Tenbruck neben den Pfosten. Fünf Minuten später erzielten dann die Hausherren das erste Tor der Partie: Hö.-Nies Torwart spielte den Ball in den Fuß des TuS-Angreifers Udo da Silva Grasbeunder (29.). Der 18-Jährige zeigte sich kaltschnäuzig und bestrafte Seitz mit dem Gegentreffer zum 1:0.

Zwei Minuten später glichen die Gäste aus: Mit viel Auge schlug Innenverteidiger Patrick Braun den Ball von der Mittellinie in hohem Bogen auf Can Yilmaz (31.), der zum 1:1 einschoss. Das letzte Wort im ersten Durchgang hatten jedoch die Hausherren: Wieder traf da Silva Grasbeunder (42.), diesmal nach einem Fehler der Gäste im Spielaufbau.

Mit 2:1 ging es in die Pause. Nach Wiederanpfiff erhöhte sich dann die Chancenfrequenz, insbesondere, weil Hö.-Nie. den Druck erhöhte und auf den Ausgleich drang. In der 61. Spielminute ließen Peter Mayr und Luca Plum eine doppelte Großchance ungenutzt, in der 68. vergab Yilmaz am Fünfer nach Querpass von Elidon Bilali, der über die rechte Außenbahn zur Grundlinie vorgestoßen war.

Lintfort legte den Fokus auf die Defensive und lauerte auf Konter. In der 73. stießen die Hausherren durch, und nur eine starke Reaktion des Hö.-Nie.-Torhüters verhinderte gegen Fichtes Stefan Kapuscinski das 3:1. Im Gegenzug kamen die Gäste dann mit Prince Kimbakidila zu einer weiteren Großchance, doch ein viertes Tor sollte in der Schlussphase nicht mehr fallen.