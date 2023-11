Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter wird für ihren Chancenwucher bestraft

„Oft stand uns aber auch der gegnerische Torwart im Weg, der gleich fünf hundertprozentige Gelegenheiten zunichtegemacht hat“, sagte Zalewski, den der Chancenwucher seiner Mannschaft ärgerte. Das wurde kurz vor Schluss bestraft. In der 85. Minute erzielte Issa Adam Said nach einem klugen Zusammenspiel mit Almin Sogolj den entscheidenden Treffer. „Wir waren sehr, sehr nahe an unserem ersten Sieg in dieser Saison. Aufgrund unserer vielen Chancen wäre der Erfolg auch in Ordnung gegangen“, sagte Zalewski.