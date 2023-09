Fußball-Landesliga Unglückliche Niederlage für die SV Hönnepel-Niedermörmter

Für die SV Hönnepel-Niedermörmter wird die Lage in der Fußball-Landesliga immer aussichtsloser. Auch nach dem neunten Anlauf steht das Team von Trainer Thomas Geist mit leeren Händen da. Für die Mannschaft gab es am Sonntag in der Heimpartie gegen die Sportfreunde Lowick eine äußerst unglückliche 2:3 (1:1)-Niederlage. Damit trennen sie jetzt schon neun Zähler vom rettenden Ufer.