Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter kassiert bittere Niederlage

Die SG Essen-Schönebeck stellte den Spielverlauf auf den Kopf, als sie ihre erste gute Gelegenheit durch Buba Ceesay (25.) zum 1:0 nutzte. Anschließend geriet die SV Hö.-Nie. schnell auf die Verliererstraße. Erst musste Innenverteidiger Tobias Claaßen nach einem harten Zweikampf mit Buby Ceesay verletzt vom Platz (32.), was bei der Defensivarbeit in der Folge zu merken war. Drei Minuten später erhöhte der Essener Dennis Czok (35.) mit einem Traumtor auf 2:0. Sebastian Bodwell (45.+1) und Nabil El-Hany (47.) sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung. Dario Gerling (80.) gelang nach Foul an Dustin Eichholz per Elfmeter noch der Ehrentreffer.