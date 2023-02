Fußball-Landesliga Der Druck für die SV Hönnepel-Niedermörmter wird größer

„In der ersten Halbzeit war die Partie vogelwild“, sagte Sebastian Clarke und fasst das Geschehen damit treffend zusammen. Die Teams mühten sich redlich, doch es gab auf beiden Seiten eine Fülle an Fehlpässen, weshalb ein konstruktiver Spielaufbau nicht zu erkennen war. Die erste Chance hatten die Sportfreunde, als Yannis Weyers in der neunten Minute vom starken Norman Kienapfel in Szene gesetzt wurde, das Tor aber verfehlte. In der 26. Minute kam es zur spielentscheidenden Szene: Kay Hanysek, Schlussmann der SV Hönnepel-Niedermörmter, leitete mit einem katastrophalen Abspielfehler den Führungstreffer für die Sportfreunde Broekhuysen durch Igor Puschenkow ein.