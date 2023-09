Fußball-Landesliga Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist weiter punktlos

Auch der siebte Anlauf in dieser Saison war vergeblich. Die SV Hönnepel-Niedermörmter muss in der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Punktgewinn warten. Nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Blau-Weiß Dingden beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer nach sieben Spieltagen schon sieben Punkte. „Keine Frage, BW Dingden hat verdientermaßen gewonnen“, sagte Thomas Geist, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. „Aber uns fehlt manchmal auch das Spielglück. So hätten wir heute in Führung gehen können. Dann wäre die Partie vielleicht anders gelaufen.“