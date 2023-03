Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter verliert in Unterzahl

So musste sein Team fast 70 Minuten in Unterzahl agieren. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende kämpferische Leistung und verlangte dem Gastgeber alles ab. Erst in der 56. Minute musste sich Schlussmann Kai Hanysek erstmals geschlagen geben, als der Mülheimer Ahmet Aldemir traf. In der Schlussphase kam der FC noch zu weiteren Treffern durch Anil Yildirim (78.) und Argjent Emrula (90.).