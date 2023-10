Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter verliert Spiel und Abwehrchef Nowicki

In der Begegnung ging der FSV in der 15. Minute durch Furkan Cakmak in Front. Nur drei Minuten später glich Dario Gerling aus. Mit einem Doppelpack sorgte Burkan Bostanci für das 3:1 (56., 65.). Nowicki gelang der Anschlusstreffer (83.), ehe Nkamany nach der umstrittenen Szene das 4:2 erzielte. Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, steht für die SV Hönnepel-Niedermörmter jetzt das Heimspiel gegen den SV Budberg an, der überraschend den SV Biemenhorst mit 5:4 schlug.