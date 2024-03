Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter ist erneut chancenlos

Insgeheim hatte Marcel Zalewski in Essen auf den zweiten Saisonsieg seiner Mannschaft gehofft. Doch das Unterfangen ging total daneben. „Ich kann unseren Auftritt nicht schönreden. Wir waren läuferisch in dieser Begegnung ganz schwach und hatten drei bis vier Totalausfälle“, sagte der Trainer. Er äußerte erstmals härtere Kritik an seinem Team. „Das war eindeutig zu wenig. Bei uns fehlte die notwendige Leidenschaft. So eine Einstellung kann ich nicht akzeptieren“, so Zalewski.