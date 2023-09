Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter weiter ohne Erfolgserlebnis

Der Coach war trotz der erneuten Niederlage mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Mülheim jedenfalls einverstanden. „Wir haben heute unverdient verloren. Es hört sich nach einer weiteren Niederlage zwar blöd an. Doch bei uns stimmt die Entwicklung. Wir haben Spielfreude gezeigt, eine hohe Laufintensität an den Tag gelegt und uns eine Vielzahl von Chancen erarbeitet. Leider schlägt sich unsere gute Leistung nicht auf dem Punktekonto nieder“, sagte Geist, der am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lowick wohl wieder auf die Stammkräfte Jonathan Brilski, Sandro Jakopic, Tobias Claaßen und Luca Wiens, die seit einiger Zeit verletzt passen müssen, bauen kann.