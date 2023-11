Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter verliert Spiel in nur vier Minuten

„Es hat sich erneut gezeigt, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, Rückschläge wegzustecken. Bis zum 0:1 stimmte die Leistung hundertprozentig, anschließend waren wir phasenweise nur noch bei 50 Prozent. Deshalb haben wir auch in der Höhe verdient verloren“, sagte Zalewski. Erschwerend kam hinzu, dass er einen der Leistungsträger schon in der ersten Hälfte aus dem Spiel nehmen musste. Marvin Müller, der erneut in der Abwehr eingesetzt wurde, musste in der 41. Minute verletzt ausgewechselt werden.