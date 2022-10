Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter verschläft erste Halbzeit

Kalkar Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist liegt beim 1:3 in der Heimpartie gegen Aufsteiger DJK SF Lowick schon nach 30 Minuten mit 0:3 zurück.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat am Sonntag die erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Der Fußball-Landesligist zog gegen den Aufsteiger DJK SF Lowick mit 1:3 (0:3) den Kürzeren. Entscheidend für die Niederlage war der schwache Auftritt in Durchgang eins. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist war in den ersten 45 Minuten zu passiv. Ganz anders war die Vorstellung der Gäste, die vom Anpfiff an forsch und aggressiv zu Werke gingen. Mit enorm viel Laufarbeit sorgte die DJK für viel Unruhe in der Abwehr der SV Hö.-Nie., die alles andere als sattelfest wirkte und dem Kontrahenten viele Freiräume ließ.

Erschwerend kam für den Gastgeber hinzu, dass in Dominik Langenberg (Urlaub) und Kai Hanysek (verhindert) die etatmäßigen Keeper nicht zur Verfügung standen. So musste Thomas Geist in Can Yilmaz einen gelernten Mittelfeldakteur ins Tor stellen. Die fehlende Praxis auf dieser Position merkte man Yilmaz in der Anfangsphase auch an. So leitete ein grober Schnitzer des Torwarts den Führungstreffer der DJK SF Lowick in der 19. Minute ein.