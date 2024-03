Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter verliert 0:8 beim Titelanwärter BW Dingden

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat beim Titelanwärter eine deutliche Niederlage kassiert. Das Schlusslicht der Fußball-Landesliga musste sich am Sonntag beim Tabellenzweiten BW Dingden mit 0:8 (0:1) geschlagen geben. Eine Halbzeit lang hielt der krasse Außenseiter das Ergebnis noch in sehr überschaubaren Grenzen. Doch nachdem Tobias Claaßen (45.+2) eine umstrittene Rote Karte erhalten hatte, weil der Schiedsrichter sein Foul an André Bugla als Notbremse angesehen hatte, war die SV Hö.-Nie. nach dem Seitenwechsel in Unterzahl bei der Defensivarbeit deutlich überfordert.